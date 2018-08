Décès de William Childéric: Vers un procès pour assassinat souhaité par le parquet malgache ?

Le combat n'est pas terminé pour la famille de William Childéric, ce photographe réunionnais tué en avril dernier à Madagascar. Comme l'annonce ce lundi Le Quotidien, le parquet général malgache compte demander à la chambre d'accusation la tenue d'un procès aux assises pour assassinat, et non pour coups mortels.



Le suspect présumé de ce crime, l'apprenti de William Childéric, avait avoué ce crime sordide. Lors de son audition, il avait affirmé avoir agi sous la menace de commanditaires. Pour ces faits, "le juge instructeur avait demandé que l'accusé soit jugé pour coups mortels", écrit Le Quotidien dans son édition du jour.



Toujours selon le média, Me Marius Rakotonirina, avocat d'une partie de la famille de William Childéric, demande une coopération entre la justice malgache et française pour que la lumière soit réellement faite sur le décès du photographe réunionnais.



En effet, la justice française peut intervenir dans une enquête à l'étranger dès qu'un ressortissant français est tué et que le dossier ne soit pas bouclé, poursuit Le Quotidien.



D'ici là et la fin de la procédure judiciaire malgache prévue pour fin septembre au moment du procès du principal suspect, Me Marius Rakotonirina, attendu avant la fin du mois à Antananarivo, compte bien trouver de nouveaux témoignages pour inciter la justice malgache à rouvrir l'enquête, bâclée selon lui.