Communiqué Décès de Vincent Mengin Lecreulx : Le préfet salue "un artiste universel"

Vincent Mengin-Lecreulx, sculpteur et peintre, est décédé mercredi soir des suites d'une longue maladie à l'âge de 75 ans. Le préfet de la Réunion lui rend hommage. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 10:28

"Avec Vincent Mengin-Lecreulx disparaît une figure emblématique du monde des arts plastiques à La Réunion. Il est le fondateur du LAC à Saint-Pierre, le lieu d’art contemporain qui demeure le lieu de vie de la famille Mengin. Connu de tous les amateurs d’art, d’ici et d’ailleurs, le LAC abrite une extraordinaire collection d’œuvres des années 90 à nos jours, la Case Mille Masques d’Erró et l’extraordinaire Palais aux 7 portes.



Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, adresse ses plus sincères condoléances aux proches, famille et amis de Vincent Mengin-Lecreulx.



Nous perdons aujourd’hui une grande figure de la scène artistique réunionnaise"



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur