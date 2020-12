A la Une . Décès de Valéry Giscard d'Estaing des suites du coronavirus

Président de la République entre 1976 et 1981, Valéry Giscard d'Estaing est décédé cette nuit des suites du coronavirus dans sa propriété d'Authon dans le Loir-et-Cher. Il avait 94 ans. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 3 Décembre 2020 à 06:08 | Lu 2203 fois

L'ancien chef de l'État, plus connu sous le nom de "VGE", était hospitalisé à Tours depuis la mi-novembre au service cardiologie. Un peu pus tôt dans l'année, au mois de septembre, il avait déjà été hospitalisé "pour une légère infection aux poumons "à l'hôpital Georges-Pompidou.



Plus jeune président de la Ve République (élu à 48 ans) avant Emmanuel Macron en 2017, Valéry Giscard d'Estaing avait battu le gaulliste Jacques Chaban-Delmas au second tour le 19 mai 1974.



Son arrivée à l'Elysée change profondément la société française. En effet, sa présidence aura été marquée par des mesures fortes, comme l'abaissement de la majorité de 21 ans à 18 ans ou encore la dépénalisation de l’avortement, portée par la ministre de la Santé, Simone Veil.



Il avait fait l'une de ses dernières apparitions médiatiques lors des obsèques de son ancien Premier ministre et rival Jacques Chirac, le 30 septembre 2019.