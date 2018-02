Politique Décès de Valérie Bénard : Les hommages continuent à se succéder Les hommages continuent d'affluer après le décès de la conseillère régionale déléguée à l'égalité des chances, Valérie Bénard, des suites d'une longue maladie. Ses obsèques auront lieu ce samedi à Prima.

Le Référent territorial de LREM

Henri CHANE TEF

C'est avec beaucoup de tristesse que j ai appris le décès de Valérie Benard.

A toute sa famille je présente mes sincères condoléances.

Valérie faisait partie des femmes réunionnaises "dobout ", elle menait un combat pour son petit pays La Réunion, très attentive aux plus démunis, j'ai pu le constater à travers de nos échanges au CESER.

Repose en paix Valérie, le combat continue. Max BANON (CGTR)

C'est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Valérie Benard. Le Président du Groupe La Poste et le Directeur Régional de La Réunion présentent à sa famille leurs sincères condoléances. Nous garderons d'elle le souvenir de ses engagements, de son implication dans les travaux de la commission de présence postale territoriale et plus largement de son action envers les plus vulnérables. Direction de La Poste de La Réunion

C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris la disparition de Valérie Benard, conseillère régionale. Par ses combats, elle a su montrer sa force et sa détermination. Je tiens à saluer son engagement pour lutter contre les injustices, pour la promotion de l’égalité des chances et pour l’égalité entre les femmes et les hommes. La maladie l’a malheureusement emportée prématurément laissant deux enfants dans la douleur. Je présente à toute sa famille mes condoléances et leur apporte tout mon soutien. Monique Orphé

La Réunion en Mouvement

David Lorion tient à exprimer sa très grande tristesse à la suite du décès de Valérie BENARD, Conseillère régionale de La Réunion.

Il salue son engagement profondément humaniste, sa personnalité généreuse et son attachement aux Réunionnais, notamment pour les plus modestes.

Il rend aussi hommage à son engagement résolu contre l’illettrisme et pour l’éducation de notre jeunesse.

Femme courageuse et volontaire, elle a mené ce dernier combat contre la maladie qui l’a malheureusement vaincu.

En ces moments douloureux, David LORION adresse ses vives condoléances et ses pensées émues à la famille de Valérie, à ses collègues élus et plus largement à tous ceux qu’elle a aidés sans relâche – notamment les salariés d’ARAST – durant toute sa vie. David Lorion

C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Valérie Bénard, conseillère régionale, des suites d’une maladie.

Valérie Bénard était une jeune élue. Elle portait avec beaucoup de cœur et de détermination ses combats sociaux, en faveur des plus vulnérables notamment. En qualité d’élue déléguée à la lutte contre l’illettrisme, elle aura été particulièrement dévouée à cette cause cruciale pour notre territoire et pour nos familles.

Une femme d’engagement s’en est allée. Une femme qui avait le courage de ses convictions et de ses valeurs.

Au nom du Département de La Réunion et des conseillers départementaux, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches. Cyrille Melchior, président du conseil départemental

C’est avec grande émotion que nous apprenons le décès de Valérie Bénard, conseillère régionale en charge de l’égalité des chances, de l’économie sociale et solidaire. Nous tenons à saluer la mémoire d’une militante courageuse, vraie, passionnée.

Nos pensées et notre soutien vont à ses enfants, sa mère, son père Jean Claude Bénard, à tous ses proches.

Nous nous inclinons devant ce deuil immense.

Au nom du PLR et à titre personnel, je leur adresse mes condoléances affectueuses et attristées. Pour le PLR

La Présidente Huguette Bello

J'ai appris avec une vive émotion le décès de Valérie Bénard, Conseillère régionale en charge de l'égalité des chances.

Je tiens ici à rendre hommage à une collègue et amie, qui s'est investie avec passion au service de ses concitoyens.

Que ce soit dans son combat syndical, notamment auprès de ses collègues de l'ARAST, ou en tant qu'élue à la Région Réunion, Valérie Bénard ne ménageait ni ses efforts, ni son énergie pour défendre les publics les plus fragiles.

Pour l'avoir côtoyé depuis 2010, je peux témoigner de sa forte implication dans les dossiers régionaux dont elle avait la charge. Elle avait placé la lutte contre l'illettrisme au cœur de son action, notamment en impulsant des dispositifs innovants en faveur des Réunionnais, tels que Les Cases à Lire ou l'Ecole de la 2eme chance.

Du fait de son parcours professionnel, Valérie Bénard avait aussi une sensibilité particulière pour les sujets d'ordre social et ne manquait pas d'apporter sa contribution, toujours dans le sens de l'intérêt général. Son engagement permanent dans ses délégations, malgré l'épreuve difficile qu'elle traversait, reflète bien de la grande générosité dont elle a toujours fait preuve dans son action publique.

Jusqu'à ses derniers instants, elle sera restée digne et pleinement engagée.

C'est tout naturellement que je m'associe aujourd'hui à l'hommage unanime qui lui est rendu. Je garderai de Valérie Bénard l'image d'une femme sincère, attachante et d'une extrême loyauté.

