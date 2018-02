A la Une . Décès de Valérie Bénard: Didier Robert salue "une femme au caractère fort et à la générosité infinie" Le président de Région Didier Robert réagi à la disparition de la conseillère régionale Valérie Bénard. Voici son communiqué :





Je tiens à saluer le travail accompli au service de l'intérêt général par cette femme engagée, élue à mes côtés à la Région depuis 2010.



Valérie Bénard a toujours porté avec passion et résolution les dossiers qui lui ont été confiés, tout comme ceux dont elle s'est elle-même emparée, notamment celui de la défense des ex-salariées de l'ARAST à partir de la fin de l'année 2009.



La conseillère régionale a joué un rôle déterminant dans des réussites telles que l’école de la 2ème chance, les cases à lire, et a favorisé le soutien important de la collectivité ces dernières années dans le champ de l’économie sociale et solidaire.



Valérie Bénard défendait l'idée de repositionner l’humain au coeur de nos entreprises et de notre développement économique et l'idéal d'une société pleinement au service de l’humain.



La Réunion perd aujourd’hui un pilier de la lutte pour l'insertion sociale et professionnelle.



Elle perd aussi une femme au caractère fort et à la générosité infinie, qui aura fait montre tout au long de son parcours d'un esprit combatif et d'un courage exemplaire.



Mes pensées et mes sincères condoléances vont aujourd’hui à la famille et aux proches de Valérie Bénard.



Je perds aujourd’hui une amie.



Didier ROBERT

