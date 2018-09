A la Une . Décès de Talon Bishop: ​Jean-Claude Lacouture devra répondre d’homicide involontaire





Selon Clicanoo, le maire de l’Etang-Salé était convoqué ce matin dans le bureau d’un juge d’instruction au tribunal de Saint-Pierre en vue de la notification de sa mise en cause dans le décès de la jeune anglaise Talon Bishop. Le maire de l'Etang-Salé a été entendu en tant que "témoin assisté" et que l'infraction ne lui est pas directement reprochée, tient à préciser son avocat Me Georges-André Hoarau.



Cette procédure fait suite au dépôt de plainte, en octobre 2016, de la mère de Talon Bishop "contre la commune de l'Etang-Salé, son Maire en exercice, Jean-Claude Lacouture, ainsi que tout autre personne que l'enquête pourrait révéler". Le procureur avait décidé de classer la plainte dans la mesure où les infractions dénoncées n'apparaissaient pas suffisamment caractérisées.



Le 13 octobre 2016, le procureur argumentait ainsi sa décision : "L 'accident était survenu d ans une zone où la baignade était interdite en vertu de l'arrêté préfectoral du 28/08/2014 qui interdisait notamment la baignade dans la bande des 300 mètres et a lors que l'interdiction de baignade et le danger lié à la présence de requins étaient signalisés de façon visible et explicite par plusieurs panneaux à la Ravine Mulla (parking et plage), fortement et régulièrement médiatisés, en particulier à l'occasion de la reconduction des arrêtés préfectoraux interdisant la baignade, annoncés depuis plusieurs mois à l'arrivée à la Réunion par les compagnies aériennes desservant l'île (Talon Bishop était revenue à La Réunion le 09 novembre 2014). Enfin, le lieu réputé pour être dangereux, une attaque étant survenue à proximité le 26 octobre 2013."



Mais suite au classement de sa première plainte, Danielle Austin, la mère de Talon Bishop, avait déposé une plainte au civil pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui contre X. L'enquête était alors confiée à un juge d'instruction.



"Le 14 février 2015, ma fille Talon Bishop, vingt-deux ans, décédait à l’Etang-Salé, à La Réunion à la suite d’une attaque de requin. Depuis un an et demi, je m’efforce d’obtenir de la part des autorités des éclaircissements quant aux circonstances exactes de ce tragique accident. J’ai également demandé la sécurisation et l’implantation d’une signalisation adéquate sur les lieux concernés, pour éviter que d’autres accidents ne s’y produisent", écrivait, en 2016, la maman de Talon Bishop.



