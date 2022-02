Communiqué Décès de Stéphane Adelin : Les syndicats SDUCDR-FSU présentent leurs condoléances

Le Syndicat Départemental Unitaire des Agents du Conseil Général de La Réunion et la Fédération Syndicale Unitaire de La Réunion se joint à tous les personnels des collèges pour adresser ses sincères condoléances à la famille de Monsieur Stéphane Adelin, décédé ce lundi 14 février 2022. Par NP - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 08:13

Le communiqué :



Nous sommes nombreux à avoir connu Stéphane, son engagement syndical, sa volonté de toujours aider les personnels, de s'investir partout où il pouvait rendre service aux autres.

Ta mémoire sera toujours présente dans nos cœurs

Puisses-tu, l'ami Stéphane, reposer en paix après tant d'énergie consacrée aux autres ; que tes enfants et ta famille soient fiers de ton engagement syndical et de ton humanité.

Ce n'est pas la lutte finale, mais nous allons continuer le combat dans les sillons creusés par les compagnons qui nous ont déjà quittés et ont marqué nos esprits, pour toujours aller de l'avant.



Le Secrétaire départemental

Léandre Billaud







Publicité Publicité