Décès de Serge Lebrasse, le roi du séga mauricien

Décès de Serge Lebrasse à l'âge de 92 ans, à la suite d'une infection pulmonaire.



Il a commencé sa carrière à la fin des années 1950, puis a fondé en 1960 son propre groupe, Les Kanasucs. Serge Lebrasse était à l’époque le chanteur officiel du Police Band, interprétant des chansons populaires. Il est considéré comme la dernière légende du séga de l’île Maurice, avec l'une de ses célèbres chansons "Madame Eugène". Le chanteur de “Moris mo Pays” a plus de 70 titres à son actif, "Banané", "Bouze Bouze Sega" et "Kifer to pale moi"...