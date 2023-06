Décès de Roselyne Blucker : L'hommage du PCR

Le Parti Communiste Réunionnais a été informé du décès de Roselyne Blucker, née Puylaurent, dans sa 76e année. A Villèle, où elle habite, elle est plus connue sous le nom de Madame « Ti-gus », son défunt mari. Les obsèques auront lieu, vendredi 9 juin 2023, à 16h, à la Chapelle Pointue.



Qu’il nous soit permis, en cette circonstance, de rappeler la vie militante de cette famille exemplaire. Dans les périodes les plus difficiles à Saint-Paul, de fraudes électorales, de brutalités administratives et de pression politique, la famille a toujours été à l’avant-garde. Beaucoup de revendications ont été arrachées, grâce à leur engagement.



Longtemps présents à leurs côtés, Jean et Claudette Saint-Marc peuvent témoigner de leur résistance face à la répression. A la suite d’une pétition, en reconnaissance du service rendu à la population de Villèle, la Mairie avait accédé à la demande des habitants de donner au stade du quartier le nom de « Ti-Gus ».



Roselyne a eu 8 enfants. A Sylviane, l’aînée, et à tous les autres, le PCR leur adresse ses sincères condoléances.



Fait au Port, ce jeudi 8 juin,

Pour le secrétariat du PCR, Ary YEE-CHONG-TCHI-KAN