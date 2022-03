Décès de Roland Ah Hot, ancien président de l'association Guan Di

Le communiqué de la ville de Saint-Pierre :



C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Roland AH HOT. Homme discret et d’une humilité rare, Roland AH HOT a présidé l’association Guan Di durant une dizaine d’années de 2007 à 2017.



Par sa personnalité attachante et son sens du bien commun il a été le ciment de la communauté chinoise qui a notamment permis la réalisation du Temple Guan Di à Saint-Pierre dans le quartier de Terre-Sainte.



Roland AH HOT entretenait toujours des liens étroits avec sa famille de Meixian, il attachait également beaucoup d’importance à la transmission intergénérationnelle, n’hésitant pas à faire partager son expérience aux plus jeunes.



Nous nous associons à la douleur de son épouse Irène et de ses enfants Catherine et Philippe ainsi qu’à l’ensemble de sa famille, de ses amis qui comme nous appréciaient particulièrement cet homme empreint de tolérance et d’une grande élégance morale.



Michel FONTAINE Maire de Saint-Pierre