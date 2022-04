Décès de René Kichenin : Cyrille Melchior salue la mémoire d'un "homme d’engagement, défenseur de la culture créole"

J’apprends avec tristesse le décès du bâtonnier René Kichenin, l’un des premiers avocats de La Réunion.

Homme d’engagement, défenseur de la culture créole, il était également une figure incontournable de la communauté tamoule de l’île. Fondateur de l’Aide Judiciaire, devenue l’ARAJUFA, on lui doit également l’ouverture à La Réunion du consulat de l’Inde dans les années 80.

Il avait été distingué de l’ordre de Chevalier de la Légion d’honneur et de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite.

En mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, je tiens à présenter nos condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches.



Cyrille Melchior, Président du Département