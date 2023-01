Décès de Raphaël Vidot : Cyrille Melchior salue "un exemple de résilience, de détermination et de réussite"

"C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès soudain de Raphaël Vidot, champion de La Réunion de longboard en 2021.



Raphaël Vidot incarnait à merveille La Réunion de l’excellence sportive qui brille au plus haut niveau national puisqu’il avait défendu les couleurs de notre île au sein de la Team Réunion lors du championnat de France 2021. Il restera une inspiration pour la jeunesse réunionnaise passionnée de surf, un exemple de résilience, de détermination et de réussite.



J’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes plus sincères condoléances, à sa famille, à ses proches et, à son club, à la ligue régionale et au monde du surf en général".



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion