Décès de Pierre Macquart : Didier Robert rend hommage à l'homme de culture

Adieu Monsieur Macquart



C’est avec tristesse que j’apprends la disparition de Pierre Macquart. Sa voix si particulière et sa ténacité admirable pour défendre et promouvoir les artistes réunionnais, la musique réunionnaise m’ont profondément marqué. Pierre Macquart avait ce don de découvrir les talents et cette conviction si communicative. Du Ti Bird, au Bato fou, au Manapany Festival son empreinte restera, il manquera énormément aux artistes comme au public. Il nous manquera tous. J’adresse mes sincères condoléances à ses enfants, son épouse, ses amis et toute la communauté des artistes .





Didier Robert, Président de la région Réunion