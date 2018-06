A la Une .. Décès de Paulette Adois, première adjointe de la mairie du Port, à l'âge de 60 ans Paulette Adois Lacpatia, première adjointe du Port et conseillère départementale est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi. Engagée très tôt dans l’activité militante et politique, elle s’est éteinte à l’âge de 60 ans.





A sa famille, son mari, enfants, petits enfants, nous présentons nos très sincères condoléances", expriment " Les femmes communistes de La Réunion".

"Le Parti Communiste Réunionnais a appris avec tristesse le décès de Paulette Adois survenu brutalement à l’âge de 60 ans, dans la nuit de jeudi à vendredi.



Elle laisse derrière elle, son mari, Patrice Lacpatia et ses 2 enfants, Emmanuelle et Thierry ainsi que 2 petits enfants. Elle était membre d’une famille de 9 enfants très connue à la Rivière des Galets.



A son père Firmin, très affecté par sa disparition, à ses frères et sœurs, son mari, ses enfants et petits enfants, le PCR vous prie de trouver ici l’expression de ses sincères condoléances.



Paulette s’est engagée très tôt dans l’activité militante et politique, au sein du FJAR et du CORJ, de l’UFR et du PCR, ce qui l’a conduite à assumer des fonctions électives dans plusieurs municipalités portoises à majorité communiste. Après la scission intervenue au PCR, elle a été élue sur une liste concurrente première adjointe de la municipalité actuelle, et conseillère départementale.



Le Parti Communiste Réunionnais s’incline respectueusement devant la dépouille de celle qui a été longtemps sa porte-parole et invite les personnes qui l’ont connue à lui rendre un dernier hommage".

Nassimah Dindar, sénatrice et conseillère départementale: "C'est avec une profonde tristesse que je viens d'appendre le décès de la conseillère départementale et adjointe à la mairie du Port, Paulette Adois Lacpatia. Paulette était une femme engagée, toujours aux côtés des plus fragiles, et investie pour le développement économique et social de sa commune. Elle fut au Département une collègue - plus qu'une collègue, « une sœur » avec qui je partageais beaucoup de valeurs et de combats - disponible, déterminée et constructive. Elle va nous manquer; elle me manque déjà.



A son époux, à ses enfants, à ses petits enfants ainsi qu'à l'ensemble de ses proches je présente mes plus sincères condoléances".

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental: J’apprends avec une immense tristesse le décès de Paulette Adois Lacpatia, première adjointe à la Mairie du Port et conseillère départementale du canton n°2.

Femme d’engagement, déterminée et d’une grande sagesse, Paulette a toujours été une élue disponible, responsable, soucieuse de privilégier l’intérêt général. Au sein de l’assemblée départementale, elle a toujours été dans une approche constructive, avec la ferme volonté d’apporter sa pierre à l’édifice Réunion.

Paulette avait cet attachement particulier à son territoire, le Port, et à sa population. Elle a défendu de bout en bout, tout au long de son engagement politique et associatif, le développement économique, social et culturel de sa Ville.

Elle était aussi très impliquée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, ce fléau inacceptable qui mine notre société.

Une femme libre s’en est allée. Une femme qui portait haut toutes ses convictions, contribuant ainsi à l’épanouissement de la population et au développement du territoire.

Au nom du Département de La Réunion et des conseillers départementaux, j’adresse mes plus sincères condoléances à son époux, à ses enfants, à ses petits-enfants, ainsi qu’à ses proches".



