A la Une . Décès de Patrick Savatier : Les hommages se succèdent

L'emblématique artisan de Momon papa lé la est décédé ce jeudi. Les hommages se succèdent. Par N.P - Publié le Vendredi 27 Mai 2022 à 13:21

Jean François Nativel, conseiller départemental

"Je tiens à exprimer mes sincères condoléances à la famille et aux proches de Patrick Savatier. L’île de la Réunion perd un homme au grand cœur, qui aura beaucoup œuvré pour les plus démunis à l’île de la Réunion.



Son parcours exemplaire devrait constituer un modèle dans notre société en perte de repères, où l’individualisme prime désormais sur les valeurs de solidarité.



Nous pouvons être sûr qu’un hommage digne lui sera rendu par l’ensemble des Réunionnais, et que sa mémoire et son nom perdureront sur notre île à tout jamais."



Jean Jacques Morel, élu régional



"J’apprends la disparition de Patrick SAVATIER. Je l’appréciais beaucoup et il venait de temps à autre me consulter. Combattant de toujours contre l’exclusion et la misère, il restera dans le cœur de beaucoup de Réunionnais.

Je me joins à la peine de ceux qui l’aimaient."



Jean-Hugues Ratenon, député



"Je le savais malade mais je suis extrêmement surpris et peiné par l’annonce du décès de Monsieur Patrick SAVATIER. Nous avons mené des actions ensemble mais mon honnêteté me force à dire que nous étions souvent en désaccord sur des sujets d’ordre politique. Pour autant, c’était un homme engagé et qui savait secouer le cocotier quand il le fallait. Et je souhaite que l’on trouve la voie contre la montée de la pauvreté et du mal-être dans notre société. A sa famille, ses proches, à l’Association Momon Papa Léla ainsi qu’à ses amis, je présente mes très sincères condoléances."



Jean-Marie Virapoullé, vice-président du Département, délégué à l’action sociale



"C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès de Monsieur Patrick Savatier président de l’association Momon Papa lé la. Il a consacré sa vie à aider les plus démunis. Cet homme connu pour son franc parlé légendaire, avait des convictions chevillées au corps. Il s’est battu corps et âme pour permettre aux personnes en détresse de se reconstruire et de retrouver une dignité par le travail. J’ai eu l’occasion de collaborer régulièrement avec lui et aussi avec son épouse Sabrina en tant qu’élu municipal et en ma qualité de Vice-Président délégué à l’action sociale au Département. J’ai pris plaisir à travailler avec cet homme de cœur.

Patrick Savatier a œuvré jusqu’à son dernier souffle pour les plus fragiles. Son action j’en suis persuadée ne s’arrêtera pas là. Tes dalons reprendront le flambeau et j’en suis sûr tu continueras à vivre à travers l’action de Momon Papa lé la.

Repose en paix Patrick !"





Vincent Defaud, membre du Conseil Exécutif de Génération Ecologie, chargé des Outre-mer



"J’adresse mes sincères condoléances à la famille et aux proches de Patrick Savatier qui sont dans le deuil aujourd’hui. Le mouvement associatif réunionnais perd un grand humaniste impliqué dans la lutte contre les violences intrafamiliales et la misère sociale. Par ses multiples actions de terrain, ce militant de toujours a redonné ses lettres de noblesse à l’Engagement.

Je suis attristé par sa disparition. C’était quelqu’un qui avait mis sa vie au service des démunis. Son départ laissera un grand vide."

"Je tiens à exprimer mes sincères condoléances à la famille et aux proches de Patrick Savatier. L’île de la Réunion perd un homme au grand cœur, qui aura beaucoup œuvré pour les plus démunis à l’île de la Réunion.Son parcours exemplaire devrait constituer un modèle dans notre société en perte de repères, où l’individualisme prime désormais sur les valeurs de solidarité.Nous pouvons être sûr qu’un hommage digne lui sera rendu par l’ensemble des Réunionnais, et que sa mémoire et son nom perdureront sur notre île à tout jamais.""Je le savais malade mais je suis extrêmement surpris et peiné par l’annonce du décès de Monsieur Patrick SAVATIER. Nous avons mené des actions ensemble mais mon honnêteté me force à dire que nous étions souvent en désaccord sur des sujets d’ordre politique. Pour autant, c’était un homme engagé et qui savait secouer le cocotier quand il le fallait. Et je souhaite que l’on trouve la voie contre la montée de la pauvreté et du mal-être dans notre société. A sa famille, ses proches, à l’Association Momon Papa Léla ainsi qu’à ses amis, je présente mes très sincères condoléances.""C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès de Monsieur Patrick Savatier président de l’association Momon Papa lé la. Il a consacré sa vie à aider les plus démunis. Cet homme connu pour son franc parlé légendaire, avait des convictions chevillées au corps. Il s’est battu corps et âme pour permettre aux personnes en détresse de se reconstruire et de retrouver une dignité par le travail. J’ai eu l’occasion de collaborer régulièrement avec lui et aussi avec son épouse Sabrina en tant qu’élu municipal et en ma qualité de Vice-Président délégué à l’action sociale au Département. J’ai pris plaisir à travailler avec cet homme de cœur.Patrick Savatier a œuvré jusqu’à son dernier souffle pour les plus fragiles. Son action j’en suis persuadée ne s’arrêtera pas là. Tes dalons reprendront le flambeau et j’en suis sûr tu continueras à vivre à travers l’action de Momon Papa lé la.Repose en paix Patrick !""J’adresse mes sincères condoléances à la famille et aux proches de Patrick Savatier qui sont dans le deuil aujourd’hui. Le mouvement associatif réunionnais perd un grand humaniste impliqué dans la lutte contre les violences intrafamiliales et la misère sociale. Par ses multiples actions de terrain, ce militant de toujours a redonné ses lettres de noblesse à l’Engagement.Je suis attristé par sa disparition. C’était quelqu’un qui avait mis sa vie au service des démunis. Son départ laissera un grand vide."

Gaëtan Adam

Vice-Président du CCAS de Sainte-Marie

Pour le Président Richard Nirlo et son conseil d’administration

La Réunion perd aujourd’hui un homme de cœur, un homme d’action au service des autres. Durant plus de 20 ans, Patrick Savatier est venu en aide aux fragiles à travers son association, Momon papa lé la.





Serge HOAREAU, président de l'AMDR



"C'est avec une grande tristesse que j'apprends le décès de Patrick Savatier ce jeudi 26 mai à l'âge de 61 ans. A sa famille et à ses proches je présente mes plus sincères condoléances.



Nous garderons le souvenir d'un homme de caractère, d'action, profondément bienveillant et socialement engagé. L'association Momon papa lé la, dont il était le fondateur et l'inépuisable cheville ouvrière, est le symbole de cet engagement sincère pour les plus démunis."





Cyrille Melchior, Président du Département de La Réunion

"J’apprends avec une profonde tristesse la disparition de Patrick Savatier, fondateur de l’association Momon Papa Léla. C’est un homme de cœur et de conviction qui nous quitte ce jour. Depuis 2004, il n’a cessé de militer et surtout d’agir, en faveur des « accidentés de la vie » : des femmes battues ; des parents qui doivent accompagner des enfants malades en métropole ; des hommes et des femmes rejetés par leurs familles ; des ménages qui n’ont pas les moyens d’acheter des meubles… Il a mis en place un système de collectes et de distribution efficace qui a permis à de nombreuses familles de s’équiper et de vivre dans de meilleures conditions. Avec son épouse Sabrina et son équipe, Patrick Savatier a également réussi à redonner espoir à ceux qui ont tout perdu. Après avoir ouvert un « gîte solidaire », il a mis en place, avec l’aide des partenaires, des chantiers d’insertion, de plantation de fruits et légumes, de pisciculture et bien d'autres expérimentations menées avec brio à Salazie. Je salue le « Combattant du Social » qu’était Patrick Savatier. À son épouse, à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à ses nombreux compagnons de route, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes plus sincères condoléances."



Huguette Bello, présidente du Conseil régional



"C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Patrick Savatier. Au nom du conseil régional et en mon nom personnel, je salue le combat mené par Patrick Savatier contre la pauvreté et les violences et présente mes condoléances à sa famille, ses proches et aux membres de l’association “Momon Papa lé la”. Il était une référence dans le milieu associatif, social et solidaire, rendons-lui hommage et associons-nous à la douleur de la famille et des proches."C'est avec une grande tristesse que j'apprends le décès de Patrick Savatier ce jeudi 26 mai à l'âge de 61 ans. A sa famille et à ses proches je présente mes plus sincères condoléances.Nous garderons le souvenir d'un homme de caractère, d'action, profondément bienveillant et socialement engagé. L'association Momon papa lé la, dont il était le fondateur et l'inépuisable cheville ouvrière, est le symbole de cet engagement sincère pour les plus démunis."