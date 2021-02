Décès de Patrice Pounoussamy: Condoléances du président de la chambre d'agriculture de La Réunion

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Patrice POUNOUSSAMY, élu de la Chambre d'agriculture qui nous a quittés dans la nuit du 12 au 13 février 2021.



C’était un personnage incontournable du syndicalisme agricole. Un homme hors du commun, animé d'une intelligence syndicale et respecté par l'ensemble des syndicats agricoles de île.



Élu de l'opposition au sein de la Chambre d'agriculture, Patrice avait une critique et des idées constructives qu'il partageait avec une distinction et une ouverture d'esprit qui suscitaient la considération de tous.



Ses actions et ses combats ont participé à la construction d'une agriculture réunionnaise nouvelle et c'est en cela que sa mémoire et son souvenir ne seront jamais oubliés.



En mon nom personnel, au nom de l’ensemble des élus et des salariés de la chambre d'agriculture, j'adresse mes sincères condoléances à toute sa famille et ses proches éprouvés par cette disparition.





Le président de la Chambre d'agriculture,

Frédéric VIENNE