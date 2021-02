Décès de Patrice Pounoussamy : Condoléances de la CGPER

La CGPER a eu le regret d’apprendre ce jour le décès de Patrice Pounoussamy. Sa prise de conscience de la nécessité de lutter fut précoce. Jeune agriculteur, il choisit de s’engager au sein de la CGPER, et j’ai la fierté d’avoir été à ses côtés lors de combats importants. Ce sentiment est partagé au sein de la CGPER.



Patrice Pounoussamy fut amené à exercer d’importantes responsabilités au nom de la CGPER : élu à la Chambre d’Agriculture, il fut également président du CPCS. Il avait donc la mission de représenter les planteurs de La Réunion dans les plus hautes instances. En mon nom personnel et au nom de la CGPER, merci à Patrice Pounoussamy pour toutes ces années d’engagements.



Patrice Pounoussamy décida ensuite de prendre du recul vis-à-vis de la CGPER. Planteur, il resta syndicaliste. C’est donc un agriculteur fier de l’être et toujours prêt à s’engager pour défendre ses camarades qui vient de nous quitter.



En mon nom personnel et au nom de la CGPER, j’adresse mes sincères condoléances à la famille de Patrice Pounoussamy, à ses amis et à ses proches.



Le Président de la CGPER

Jean-Michel Moutama