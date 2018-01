Décès de Michel Albany, l'ancien directeur du CRDP

Michel Albany est décédé ce matin à la Montagne à l'âge de 85 ans.



C'est lui qui avait créé à la Réunion le CDDP (Centre départemental de documentation pédagogique) et il l'avait dirigé de 1963 à 1968. C'est encore lui qui avait ensuite porté sur les fonts baptismaux et dirigé le CRDP (Centre régional de documentation pédagogique) de 1968 à 1983. Il avait à ce titre accompagné des générations d'étudiants qui se préparaient à la carrière d'instituteurs.



Il fut également président de la Jeune Chambre économique de la Réunion de 1968 à 1975, vice-président du Centre réunionnais d'action culturelle (CRAC) de 1971 à 1973, membre fondateur en 1971 puis président de l'ORESSE (Office réunionnais des échanges sportifs et socio-éducatifs), et Commandeur dans l'ordre des Palmes académiques.



Il était le père d'Alain et Christian, très connus dans le milieu du sport automobile. Christian a longtemps été très engagé politiquement au sein du RPR, puis de l'UMP. La fratrie comporte également deux filles, Brigitte et Dominique.



Zinfos présente toutes ses condoléances à la famille.



La veillée mortuaire débutera cet après midi à 15h à la commune Prima et la messe et l'inhumation se dérouleront lundi à Saint-André à une heure que nous préciserons dès que nous la connaitrons.