Communiqué Décès de Maximin Maillot : Les hommages se succèdent

Maximin Maillot est décédé. Les hommages se succèdent pour saluer la mémoire de cet antrepreneur, ancien président de l’APR, de l’EDE et co-fondateur de la filière avicole et œufs. Par N.P - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 11:56

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion :



"C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de M. Maximin Maillot, Vice-président de l'ARDARA.



J'ai eu le privilège de connaître Maximin personnellement lorsque j'étais Directeur Général des Services à Salazie. Il était un homme de profondes convictions, portant fièrement les valeurs de notre île de La Réunion et œuvrant sans relâche pour la valorisation de nos concitoyens.



Maximin était une figure incontournable du monde entrepreneurial et agricole de notre région. Ancien président de l'APR et de l'EDE, co-fondateur de la filière avicole et d’œufs, son dévouement et son ingéniosité ont été la clé du développement agricole de Grand ilet.



Sa disparition constitue une lourde perte pour notre communauté agricole. Nous perdons un homme de vision, un entrepreneur infatigable et un fervent défenseur de notre agriculture.



Aujourd'hui, nos pensées vont vers sa famille et ses proches à qui nous adressons nos plus sincères condoléances. Son héritage perdurera et continuera d'inspirer les futures générations de Réunionnais."

Serge Hoarau, président de l'AMDR :



C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai pris connaissance du décès de Maximin MAILLOT, vice-Président de l'ARDARA, décédé cette nuit des suites d’une longue maladie. À sa famille et ses proches, j'adresse mes plus sincères condoléances.



En tant que président de l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR), mais aussi en la qualité de vice-président du Conseil Départemental de La Réunion, délégué à l'Agriculture et maire de Petite Ile, commune à forte identité rurale et agricole, je tiens à saluer la mémoire d'un homme de conviction qui a toute sa vie, œuvré au développement de l'agriculture réunionnaise et qui était également un acteur économique incontournable de la commune de Salazie.



Entrepreneur, ancien président de l’APR, de l’EDE et co-fondateur de la filière avicole et œufs, il est notamment à l’origine du développement agricole de Grand Îlet. S'il s'agit d'une grande perte pour le monde agricole, saluons son héritage et travaillons à le faire perdurer.



Jean-Hugues Ratenon, député de La Réunion :

C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Mr Maximin Maillot.

Un homme investi pour le développement économique de son île et surtout du village de grand îlet à Salazie avec la filière avicole et œufs .

Salazie et la Réunion perdent un homme de conviction et un travailleur acharné.



A sa famille, à ses proches et aux employés de son entreprise, je présente mes très sincères condoléances