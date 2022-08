A la Une . Décès de Marion Campan : le bel hommage de sa compagne à l'écran

Lisa Do Couto Teixera rend un bel hommage à Marion Campan, partie trop tôt à l'âge de 30 ans le 15 août dernier. Par NP - Publié le Mercredi 24 Août 2022 à 09:29

Le 15 août dernier, l'actrice Marion Campan, installée depuis quelques années dans le département décédait tragiquement à son domicile.



Celle qui joue sa compagne dans la série lui a rendu un vibrant hommage via les réseaux sociaux. "J'aurais rêvé faire un post en rendant uniquement hommage à cette belle île et à mon équipe d'amour en disant que ce n'est qu'un au revoir et qu'on repart bientôt... Malheureusement toutes mes pensées en ce moment vont vers toi Marion", a écrit Lisa Do Couto Teixera, qui interprétait la compagne de Marion Campan dans la série OPJ. Le personnage de Joséphine Fleury joué par Marion Campan, bretonne d'origine, était apparu dans la deuxième saison du feuilleton avant de devenir un personnage central dans la troisième.



"Je ne vais plus revoir ma brigade au complet, j'appréhende déjà de voir notre couple à l'écran sans pouvoir t'envoyer un message pour rire de ce moment qui par magie rend si bien ou que l'on s'impatiente de rejouer ensemble pour faire mieux", continue la compagne de fiction en légende de plusieurs photos de La Réunion mais aussi du tournage d'OPJ.



Alors que les circonstances du décès ne sont pas officiellement connues, Lisa Do Couto Teixera les évoque à demi mot dans son texte : "Marionette, je pense que l'on aurait tout fait pour que tout te soit plus léger, maintenant nous n'avons plus qu'à accepter ton choix et nous dire que tu rejoins nos plus belles étoiles et que l'on se revoit bientôt".



De nombreux messages ont afflué sous cette publication obligeant son auteur a mettre les choses au point indiquant qu'il ne s'agissait pas "d'un post débat". Certains internautes ont vertement critiqué la production de la série OPJ ainsi que les partenaires de tournage de Marion Campan au motif que nombre d'entre eux ne s'étaient pas exprimés depuis le départ brutal de la jeune femme.



Quant à la maman de la regrettée actrice, elle a également choisi les réseaux sociaux afin de rendre un hommage à sa fille partie à 30 ans : "Tout l'amour d'une maman à son papillon... Je t'aime à jamais, pour toujours, pour l'éternité".