Décès de Marcel Gris : Le MEDEF salue "un grand homme qui a contribué à structurer La Réunion"

Le MEDEF REUNION tient à saluer l’action de Marcel Gris, grand homme qui a contribué à structurer la Réunion, à mettre ses compétences au service de notre développement économique et social.



Nous tenons aussi à saluer son humanité, ses talents d’artiste, son amour de notre île, Marcel a largement contribué à nous faire progresser collectivement.



Nous témoignons toute notre affection et notre soutien à ses proches, et nous associons à leur tristesse.



Le Président du MEDEF REUNION





La veillée se déroulera à Prima à partir de 16h et la cérémonie à la cathédrale mardi à 14h