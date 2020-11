“C’est avec une grande émotion que j’apprends le décès de Lucien Biedinger.



Lulu, comme nous l’appelions tous, a voué toute sa vie à militer pour les valeurs humanistes et progressistes auxquelles il était profondément attaché.



Engagé au côté du journal français « Témoignages Chrétien », il a naturellement rejoint à La Réunion l’organe de presse du Parti communiste réunionnais, « Témoignages », dont il est devenu rédacteur en chef. Son nom restera à jamais attaché à ce journal.



En toutes circonstances, il a manifesté une fidélité inébranlable à son Parti et à son journal.



Au-delà de ce militantisme, Lulu était aussi un homme impliqué auprès des acteurs culturels et il était très sensible au dialogue inter-religieux.



En cela, ses convictions politiques rejoignaient ses convictions philosophiques.



Enfin, il avait une passion invétérée pour le vélo. Sa pratique avait valeur d’exemple et il a beaucoup œuvré pour le développement du vélo dans sa ville du Port.



Au moment où il nous quitte, je tiens à saluer sa mémoire et présente à son épouse Simone, à ses filles Anne-Laude et Elsa, à son fils Laurent et à tous ses proches mes très sincères condoléances”.



Emmanuel Séraphin,

Président du TCO