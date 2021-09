National Décès de Lucette Michaux-Chevry, ancienne ministre et "dame de fer" de la Guadeloupe

Lucette Michaux-Chevry, ancienne ministre et élue locale guadeloupéenne, est décédée à l'âge de 92 ans des suites d'une longue maladie. Celle qu'on surnommait la Dame de fer des Caraïbes avait été nommée au Gouvernement en 1986 comme secrétaire d’État auprès du Premier Ministre Jacques Chirac, chargée de la Francophonie, puis ministre déléguée chargée de l’Action chargée de l’Action humanitaire et des Droits de l’Homme en 1993. Le ministère des Outre-mer salue la mémoire d'une femme qui "marqué l’histoire contemporaine de la Guadeloupe" par voie de communiqué : Par N.P - Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 à 10:16

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a appris avec tristesse la disparition de madame Lucette Michaux-Chevry, femme politique française, ancienne ministre, engagée pour son territoire, la Guadeloupe.



Lucette Michaux-Chevry, au cours de sa longue carrière politique, a marqué l’histoire contemporaine de la Guadeloupe. Elle a toujours eu à cœur de défendre et représenter son territoire à travers les différentes fonctions qu’elle occupa, du plus local en tant que maire de Basse-terre, présidente de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes, présidente de département, présidente de région, jusqu’à des mandats nationaux de parlementaire, députée puis sénatrice. Avocate de profession, elle fut nommée au Gouvernement en 1986 comme secrétaire d’État auprès du Premier Ministre Jacques Chirac, chargée de la Francophonie, puis ministre déléguée chargée de l’Action chargée de l’Action humanitaire et des Droits de l’Homme en 1993.



Très investie pour donner à la Guadeloupe, et plus largement au Outre-mer, une place de cœur et de choix dans notre République, elle aura œuvré pendant près de 50 ans au service des Guadeloupéennes et Guadeloupéens.



Le ministre des Outre-mer présente ses condoléances à sa famille et ses proches, et en particulier à sa fille, l’ancienne ministre Marie-Luce Penchard, ainsi qu’à tous ceux qui l’ont côtoyée et appréciée.