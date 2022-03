Communiqué Décès de Luc Laventure : Cyrille Melchior salue la mémoire d'un homme passionné et engagé

Le président du Département réagit au décès de Luc Laventure. Par N.P - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 18:06

Le communiqué :



J’apprends avec une profonde tristesse le décès de Luc Laventure, journaliste et réalisateur.



Homme des médias, il aura, pendant sa riche carrière, œuvré pour la valorisation des Outremers dans l'audiovisuel français.

Passionné, enthousiaste et engagé, il avait fondé depuis sa retraite du service public, un média en ligne Outremers360 avec lequel le Département de La Réunion est en lien régulièrement.



J'adresse, en mon nom et en celui des Conseillers départementaux, mes condoléances à sa famille, à ses proches et à ses collègues.



Cyrille Melchior,

Président du Conseil départemental