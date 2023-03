Décès de Kyeran, 14 ans : Le maire de Saint-André s'exprime

J’ai appris, ce jeudi 9 mars, avec une profonde tristesse le décès du jeune Kyeran suite à une bagarre violente avec un mineur du territoire. Mes premières pensées vont bien entendu à sa famille.



Je tiens en tant que Maire de Saint-André et au nom du conseil municipal, à témoigner de tout mon soutien à la famille. Il est certain que ce jeune garçon a été victime d’une agression violente au regard des premiers éléments qui m’ont été remontés. La municipalité mettra tout en oeuvre pour accompagner cette famille endeuillée.



Les autorités compétentes m’ont par ailleurs confirmé qu’une enquête a été ouverte et que le jeune agresseur avait été immédiatement interpellé et placé garde de vue. Je demanderai que toute la lumière soit faite sur ce drame et que la justice prenne tout son sens et sa place concernant cette affaire.



En ce moment douloureux, nos pensées vont bien sûr à ses proches et à l’ensemble de son entourage.



Mes sincères condoléances,

Joé Bédier

Maire de Saint-André