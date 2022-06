A la Une . Décès de Jean-Paul Ciret: Le conducteur condamné sans mandat de dépôt

Un dramatique accident a lieu la nuit du réveillon de Noël 2021 dans la commune de Saint-André au niveau du lieu-dit Petit Bazar. La victime n'est autre que Jean-Paul Ciret, bien connu pour son engagement auprès du Parti communiste réunionnais. Le conducteur qui lui a ôté la vie était jugé ce mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour homicide involontaire. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 15:13

Un accident très grave s’est produit dans la commune de Saint-André à Petit Bazar le 21 décembre 2021. Jean-Paul Ciret, figure emblématique du PCR, est percuté par un véhicule aux alentours de 21h, devant chez lui.



Malgré l’intervention des secours, il n’a pas survécu au choc. Le conducteur, qui avait pris la fuite, devait répondre ce mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de faits d'homicide involontaire et de conduite sans assurance.



Le tribunal a requis 5 ans de prison dont 3 avec sursis et demandé un mandat de dépôt à l'encontre du prévenu. Le délibéré est attendu ultérieurement.



Après en avoir délibéré, Jean J. est reconnu coupable et a été condamné à 4 ans de prison dont 30 mois avec sursis. Le mandat de dépôt n'a pas été retenu, ce qui veut dire qu'il se verra notifier son incarcération plus tard. Il sort donc libre du tribunal.



La partie ferme n’est pas aménageable. Il ira donc en prison ultérieurement pour 18 mois.



