A la Une . Décès de Jean-Albert Baloukjy, une figure du monde de l'imprimerie

Bien connu dans le monde de l'imprimerie et de la presse, Jean-Albert Baloukjy s'est éteint à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 25 Septembre 2022 à 22:08

Jean-Albert Baloukjy était une figure dionysienne connue. Fort en gueule, fidèle en amitié, on le croisait souvent dans les restaurants de la capitale, toujours entouré des mêmes amis.



Ces derniers mois, ceux qui l'ont aperçu décrivent un homme presque méconnaissable à la suite de la maladie. Il continuait cependant à honorer ses rendez-vous avec ses proches, notamment dans un restaurant saint-marien où il avait conservé ses habitudes.



Jean-Albert était le fils de Gabriel Baloukjy et de Simone née Cazal. Cazal, un nom qui devrait résonner encore dans la tête des Réunionnais d'un certain âge qui se souviennent que, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, trônait en dessous du nom du Journal de l'Ile la mention : "Fondé par Fernand Cazal en 1951".



Parti faire des études en métropole pour respecter la tradition familiale, Jean-Albert est rappelé en 1972 par son père pour rejoindre l’entreprise familiale, l’Imprimerie Librairie Cazal qui possédait à l'époque le Journal de l'Ile, pour y seconder son frère Philippe. Il démissionnera en 1987 après s'être brouillé avec son frère et lui intentera un procès, l'accusant d'avoir détourné une partie de l'argent de l'entreprise familiale.



Nous présentons toutes nos condoléances à la famille de Jean-Albert Baloukjy ainsi qu'à ses nombreux amis.





