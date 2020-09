La grande Une Décès de Jahden, allergique au lactose : L'enseignante qui lui a donné des crêpes jugée ce mardi

L'enseignante qui avait donné des crêpes au petit Jahden, allergique au lactose, comparaît devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Sâone ce mardi. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 15 Septembre 2020 à 08:14 | Lu 2339 fois





Pour mémoire, l'élève faisait l'objet d'un PAI (plan d'accueil individualisé) qui indiquait ses troubles de santé et spécifiait la conduite à suivre en cas de symptômes.



Mais le jour du carnaval, la maîtresse lui demande s'il a le droit de manger des crêpes, et le petit garçon répond qu'il en mange "à la maison". Sauf que les crêpes qu'il mange à la maison ne contiennent pas de lait. C'est



Lors de l'audience, il sera question de déterminer la responsabilité de l'enseignante et de l'institution. Il y a deux ans et demi, Jahden, petit Portois de 6 ans, décédait après avoir mangé des crêpes lors du carnaval de son école située dans le Beaujolais, alors qu'il était allergique au lactose. Sa maîtresse comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Sâone pour homicide involontaire Pour mémoire, l'élève faisait l'objet d'un PAI (plan d'accueil individualisé) qui indiquait ses troubles de santé et spécifiait la conduite à suivre en cas de symptômes.Mais le jour du carnaval, la maîtresse lui demande s'il a le droit de manger des crêpes, et le petit garçon répond qu'il en mange "à la maison". Sauf que les crêpes qu'il mange à la maison ne contiennent pas de lait. C'est en rentrant chez lui avec sa mère , après en avoir mangé deux, que le petit garçon fait un choc anaphylactique qui lui sera fatal.Lors de l'audience, il sera question de déterminer la responsabilité de l'enseignante et de l'institution.