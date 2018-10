Décès de Jahden: Une journée de courses le jour de son anniversaire pour lui rendre hommage

Pour rappel, le petit Jahden est décédé le 29 mars dernier après avoir mangé des crêpes lors du carnaval de son école à Limas. Le marmaille, d'origine réunionnaise et âgé de seulement 6 ans, était en réalité intolérant au lait de vache.



Sa maîtresse a été mise en examen au mois de mai pour "homicide involontaire par négligence", l'allergie du jeune garçon était connue du corps éducatif.



Sept mois ont passé, les parents ont énormément de mal à faire leur deuil. Pour lui rendre hommage et que leur enfant reste dans les esprits de chacun, ils ont décidé d'organiser une journée de courses à pied.



Elle aura lieu le 6 janvier 2019, le jour de la date d'anniversaire du petite Jahden qui aurait eu 7 ans ce jour-là. Elle sera rythmée de quatre courses différentes destinées aux enfants et aux adultes.



Selon le parquet de Villefranche-sur-Saône, l’affaire est toujours à l’instruction et aucune date de procès n'est encore programmée, comme le soulignent nos confrères du Progrès.