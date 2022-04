Communiqué Décès de Jacques Poustis : Huguette Bello salue ses valeurs progressistes de partage et de respect

La présidente du Conseil régional rend hommage à l'artiste Jacques Poustis, décédé le 24 avril. Par N.P - Publié le Mardi 26 Avril 2022 à 07:18

Le communiqué :



L’ami Jacques s’en est allé.



Artiste aux multiples talents, Jacques Poustis a ouvert des horizons magiques à la littérature réunionnaise pour enfants et enchanté le cœur des petits Réunionnais. Il a mis sa joie, son humour, l’énergie de toute une vie au service du bonheur des autres et rendu le Monde meilleur en défendant avec conviction les valeurs progressistes de partage et de respect.



A ses enfants que je connais et que j’aime, à tous ses proches, je présente mes condoléances attristées.



Huguette BELLO

Présidente de la Région Réunion