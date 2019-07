Décès de Jacques Artemise : condoléances du PCR

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Jacques Artemise. Il était un militant communiste autonomiste réunionnais. Il a été de tous les combats pour le respect du peuple réunionnais. Il a subi la répression ce qui ne l’a pas fait reculé dans son action et ses combats.



En plus de son action militante, Jacques Artemise était un chef d’entreprise et un artisan de grand talent dont la réputation dépassait le cadre de la Rivière Saint-Louis.



Le Parti communiste réunionnais a rendu hommage à sa famille par la présence de nombreux militants le jour de ses obsèques. Elie Hoarau, président du PCR, s’est rendu à son domicile pour présenter à son épouse et ses enfants les condoléances de tout le parti.



Fait au Port, ce lundi 15 juillet 2019

Pour le PCR,

le secrétaire général, Maurice Gironcel