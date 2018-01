Décès de Guy Jarnac : Les hommages

Didier Robert, président de la Région Réunion:



En apprenant la disparition de Guy Jarnac je rends hommage à l’engagement de ce Réunionnais de cœur. Vice-Président du Conseil régional de 1998 à 2004, il a défendu avec conviction et la verve qu’on lui connaît, les dossiers en particulier liés au NTIC et à l’audiovisuel. Il aura su dans ces domaines imposer son style, précurseur de grandes évolutions pour notre île. J’adresse à sa famille et à ses proches mes condoléances. »



LE PCR:



Le Parti Communiste Réunionnais a appris avec tristesse le décès de Guy Jarnac et rappelle qu’il était Vice-président en charge du secteur innovant des NTIC durant les mandatures de Paul Vergès à la Région. Il était membre du groupe Freedom. A ce titre, le PCR gardera de lui le souvenir d’un allié électoral fidèle et compétent, gagné aux idées du développement durable de La Réunion.



Sur le plan personnel, il a cru au développement d’une filière dans le domaine confection et a créé au fil des ans plusieurs entreprises qui n’ont pas pu résister à la concurrence des pays à faibles coûts de main d’œuvre comme Maurice. Arrivé à La Réunion, il y a près d’un demi-siècle, c’est à l’Entre Deux que cet investisseur et membre d’organismes économiques a fini ses jours.



Guy Jarnac était également un démocrate sincère dont la solidarité envers notre journal Témoignages n’a jamais fait défaut. Dans ses moments difficiles, notre journal ainsi que les militants du PCR pouvaient compter sur sa solidarité. Il a été un acteur important de la radio Freedom.



Le PCR et Témoignages saluent sa mémoire et prient ses amis et proches de trouver ici l’expression de notre profonde gratitude.



Le CCEE:



Le parcours économique et politique de Guy Jarnac est connu et il sera évoqué par les multiples hommages qui ne manqueront pas de lui être rendu.



Le Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement de la Réunion se souviendra aussi de cela, mais gardera surtout le souvenir du militant inconditionnel du développement numérique qu’il fut pour notre ile. Aux balbutiements de la réflexion sur un développement numérique de notre île, il était déjà présent et porteur d’un engagement sans faille.



Partenaire de la première heure des Universités de la Communication de l’Océan Indien portés par notre Conseil, il en fut aussi un acteur extrêmement présent, défendant ses convictions dans les différents débats où le numérique était en question, bien sûr, sur le plan technologique, mais également sur le plan sociétal ou éthique, convaincu que, s’il fallait agir, l’on ne pouvait cependant, en parallèle, s’abstraire de la réflexion sur les usages, bien conscient du potentiel d’éducation populaire d’un tel outil.



A l’ensemble de sa famille, le Président et les conseillers du Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement présentent leurs sincères condoléances.



Bachil Valy:



Suite au décès de M. Guy Jarnac, le Maire et le Conseil Municipal de la commune de l’Entre-Deux Présentent leurs sincères condoléances à ses proches.



Présent sur la scène politique, et affichant une verve sans pareil dans le secteur économique et social, c’est en tant que directeur de banque à Madagascar et chef d’entreprises que Guy Jarnac fit ses débuts professionnels.



Tour à tour, membre du Conseil Economique et Social, vice-Président de Région, et bien d’autres casquettes réunionnaises, c’est au sein de la section du PS réunionnais que Guy Jarnac s’illustrera pleinement.



A l’Entre-Deux, Guy Jarnac était membre de l’association Espace 14 en direction des personnes porteuses de handicap jusqu’en 2003. L’Entre-Deux gardera notamment de lui son combat pour le développement du numérique au sein de notre village. Opposant politique, il fut également l’un des candidats aux élections municipales de l’Entre-Deux.



A sa conjointe, ses enfants, à l’ensemble de ses proches, courage dans cette épreuve.