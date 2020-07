Société Décès de Gisèle Halimi: "Son combat pour la justice demeure un exemple"

Le bâtonnier du barreau de Saint-Pierre, Me Normane Omarjee, rend hommage à Gisèle Halimi, avocate et figure féministe décédée ce mardi. "Son combat pour la justice demeure un exemple", retient la robe noire saint-pierroise, qui adresse toutes ses condoléances à la famille et aux proches de l'ancienne députée de l'Isère. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 29 Juillet 2020 à 08:06 | Lu 77 fois

Le Barreau de Saint-Pierre salue la mémoire de Zeiza Gisèle Halimi, avocate infatigable de la cause des femmes.Française née hors de l’Hexagone, son désir d’indépendance et son esprit rebelle la conduiront à prêter serment.



Avocate des causes difficiles, elle dénoncera, en sentinelle de l’État de droit, les tortures subies par sa cliente.Engagée pour les droits des femmes, elle saura porter ses combats à l’assemblée nationale, comme députée de la 4eme circonscription de l’Isère.



Son combat pour la justice demeure un exemple, et son exhortation à ne jamais se résigner résonne encore.



Le Barreau adresse à sa famille et ses proches ses plus sincères condoléances.