A la Une ... Décès de Georges Pernoud, présentateur historique de "Thalassa" à l’âge de 73 ans

​Georges Pernoud, célèbre présentateur de l'émission "Thalassa" pendant plus de 40 ans, s'est éteint à l'âge de 73 ans, a annoncé sa famille ce lundi. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 11 Janvier 2021 à 10:36 | Lu 292 fois

«Il est décédé dans un hôpital en région parisienne des suites d'une longue maladie», a annoncé sa fille Fanny Pernoud à l'AFP. Georges Pernoud avait créé ce magazine à la longévité exceptionnelle en 1975 et l'a animé de 1980 à 2017, sur FR3 devenu ensuite France 3.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur