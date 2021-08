Décès de Georges-Marie Lépinay : Les hommages se multiplient

Jacques Bhugon, secrétaire général CGTR :



Georges Marie LEPINAY, Ancien secrétaire général de la CGTR, il est décédé ce jour à l'âge de 80 ans.



La CGTR perd "un de ses grands dirigeants", son ancien Secrétaire Général Georges Marie LEPINAY est mort, ce jour. Il avait 80 ans. "Les luttes qu'il menait faisaient l'unanimité. Homme d'action et d de rigueur, il a porté et concrétisé de nombreux combats pour les travailleurs tels que l'égalité (1 sociale, l'égalité du RM I, l'égalité du SMIC etc.



Son état de santé qui faiblissait depuis quelques mois, ne lui a laissé aucune chance de profiter de sa retraite.



Georges Marie LEPINAY a été élu au 6ème congrès de la CGTR à Saint Pierre en 1987. "C'est un grand dirigeant syndical CGTR qui s'en va".



La CGTR adresse toutes ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous garderons en mémoire un homme respectable et loyal dans ses convictions.





Cyrille Melchior, président du Conseil départemental :



J’apprends avec une profonde tristesse le décès de Georges-Marie Lepinay, ancien secrétaire général de la CGTR et ancien conseiller régional.



Homme de conviction engagé politiquement, c’est sur le terrain syndical que Georges-Marie Lepinay s’est particulièrement distingué, au sein de la CGTR notamment dont il fut un membre actif, gravissant les échelons pour occuper le poste de secrétaire général de ce mouvement.



Georges-Marie Lepinay œuvrait avec ferveur et détermination dans tous les combats qui étaient les siens, contre le chômage, pour la cause des travailleurs, toujours avec un franc-parler qui donnait à voir toute la force de l’engagement de ce libre penseur épris de justice.



Je veux aussi saluer la mémoire de l’homme de dialogue, dont les convictions certaines n’affaiblissaient en aucun cas sa capacité d’ouverture. C’est véritablement un syndicaliste au sens le plus noble qui s’en est allé, un homme qui croyait en un idéal pour tous les travailleurs, et qui s’efforçait de les défendre et de les soutenir pour l’atteindre.



A sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux mes condoléances les plus sincères.





​Serge Hoareau, président de l'AMDR :



Le monde syndical doit à nouveau faire face à la perte d’une immense personnalité.



Georges Marie Lépinay, ancien Secrétaire Général de la CGTR, ancien membre du CESER, défenseur des droits des travailleurs, militant engagé pour la justice sociale, est décédé.



Son combat pour le travail, pour la dignité, pour le collectif, pour l’intérêt du plus grand nombre, marquera à jamais l’Histoire de La Réunion.



Puisse-t-il trouver le repos bien mérité en compagnie de ses camarades de lutte, Bruny Payet, Yvan Hoareau, et tous les autres.



À sa famille, ses proches et ses camarades, je leur présente mes plus sincères condoléances.