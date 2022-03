A la Une . Décès de Françoise Guimbert: Les hommages à la marraine du maloya

Les personnalités réunionnaises réagissent suite à la disparition de Françoise Guimbert. Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 25 Mars 2022 à 14:14

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis :



"Françoise Guimbert la désot la vi mé pa la mémwar patrimonyal bann Réyoné. Kisa la pa antandi parlé "Tantine Zaza"? So Kafrine Sinbénwa k'la vi la pa fé kado mé k'la mizik la porté ziska son dernyé Séga-Maloya zordi vandrodi 25 mars.



Nou Kompliman aou Franswaz é nou romersi aou pou tout out gayar Fanm Dobout, Fanm Maloya, Fanm la Réunion.



Kondoléans tout la Fami."



Patrice Selly, maire de Saint-André :



"Une grande voix du maloya s’est éteinte ce vendredi 25 mars 2022… L’immense Françoise Guimbert nous a quittés à l’âge de 77 ans.



L’interprète de Tantine Zaza était un zarboutan de la culture réunionnaise. Une femme courage au parcours exceptionnel. Une artiste bénédictine talentueuse, pétillante et généreuse. Saint-Benoît perd un de ses enfants mais, aujourd’hui, c’est toute la Réunion qui pleure la disparition d’une icône.



Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches."







Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion :



"Figure emblématique de la musique réunionnaise, Françoise Guimbert nous a quittés. En mon nom personnel et au nom des élus régionaux, je veux lui rendre un hommage à la hauteur de notre peine et de l’artiste-femme populaire exceptionnelle qu’elle a été. In fanm dobout ! Une sœur de cœur au grand cœur ! La Réunion perd un zarboutan la Mizik réyonèz.



Une grande voix engagée, féministe et libre. De par son parcours de vie extraordinaire, Françoise Guimbert incarne aussi l’idée qu’avec le courage et la passion pour l’art, tout devient possible, quand on a l’amour, la fierté de ses racines et la détermination de repousser les limites et les cadres qu’établit notre société pour les femmes.



Ses chansons font partie de notre patrimoine, de nos vies. Nous l’aimerons toujours. Nous avons des pensées émues pour sa famille et ses proche et leur adressons nos plus sincères condoléances. Adyé Tantine Zaza ! Ou lé dan nout kèr dann kèr La Rényon pou touzour ! "

L'hommage de David Louisin :

Jean-Hugues Ratenon, député de la Réunion :



"C’est avec une grande tristesse que j’apprends la disparition de Tantine Zaza.



Madame Françoise Guimbert, une des rares artistes à mettre en avant notre maloya traditionnel, nous quitte.

Artiste Réunionnaise, originaire de Saint-Benoît, elle diffusait autour d’elle une atmosphère de joie grâce à son caractère rieur. Elle savait transmettre sa passion aux jeunes et moins jeunes d'entre nous. Véritable pilier de notre culture.



Elle était toujours disposée à écouter, discuter et s'amuser. Je garderai en mémoire tant de précieux moments !

Mes sincères condoléances à toute sa famille, à ses proches, à ses ami (e.s) artistes.



Adieu Françoise, nos moments de complicité vont me manquer."