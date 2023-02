Communiqué Décès de Franck Loricourt : condoléances du PCR

Le PCR salue la mémoire d’un grand militant réunionnais. Il fait part à sa famille, ses amis et ses proches l’expression de ses condoléances attristées. Par N.P - Publié le Samedi 18 Février 2023 à 10:04

"Le PCR a eu la tristesse d’apprendre le décès de Franck Loricourt, militant syndical et politique décédé dans sa 94e année. Franck Loricourt était un planteur. Il s’est engagé dans la lutte alors que La Réunion connaissait une période de répression. Des militants étaient contraints à la clandestinité.



Franck Loricourt faisait partie de ce réseau de résistance et de solidarité. En effet, il fallait par exemple couper la canne d’un camarade planteur emprisonné.



Franck Loricourt fut également la cible de la répression. En 1975, il fut emprisonné en raison de ses activités militantes. Une chaîne de solidarité se mit en place pour demander sa libération.



Militant syndical planteur, Franck Loricourt était un des fondateurs et fut un des premiers dirigeants de la CGPER. Franck Loricourt était aussi un militant engagé du Parti communiste réunionnais.



Après sa retraite, il s’est installé au Vietnam où il est finalement décédé.



Le PCR salue la mémoire d’un grand militant réunionnais. Il fait part à sa famille, ses amis et ses proches l’expression de ses condoléances attristées."



Fait au Port, ce vendredi 17 février 2023