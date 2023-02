Décès de Franck Loricourt : La CGPER salue la mémoire d'un de ses fondateurs

La CGPER a eu la tristesse d’apprendre le décès de Franck Loricourt, à l’âge de 94 ans. Franck Loricourt était un des fondateurs de la CGPER en 1975.



Franck Loricourt était un planteur de Saint-Philippe. C’était l’époque du colonat, de la toute-puissance de l’usinier et de la répression contre ceux qui contestaient l’ordre établi. Ce climat de répression n’a pas empêché Franck Loricourt de s’engager résolument dans la bataille syndicale et politique.



Aux côtés d’Angélo Lauret, il était un des dirigeants de la lutte des planteurs qui refusaient la ruine. Il devint alors un des dirigeants de la CGPER à sa création en 1975. Quelques semaines plus tard, il fut la cible de la répression. Il fut arrêté et emprisonné sans aucune justification. La CGPER lança un mouvement de solidarité demandant la libération de Franck Loricourt afin qu’il soit rendu à sa famille, à son travail et aux planteurs.



La CGPER doit beaucoup à des militants tels que Franck Loricourt. La CGPER est fière d’avoir compté dans ses rangs une personnalité de cette envergure. La CGPER souhaite que son exemple inspire les jeunes militants qui s’engagent aujourd’hui dans le syndicalisme.



La disparition de Franck Loricourt est une grande perte pour la CGPER. La CGPER fait part à sa famille, ses amis et ses proches l’expression de ses condoléances attristées.



Le Président de la CGPER

Jean-Michel Moutama