Communiqué Décès de Desmond Tutu : "Un héros de la lutte contre la haine raciale et le fascisme", salue Huguette Bello

La présidente du Conseil régional salue la mémoire de l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, "militant de l’égalité, de la réconciliation et de la paix." Par N.P - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 10:24

Le communiqué :



La Réunion présente ses condoléances au peuple voisin et ami sud-africain qui pleure Desmond Tutu, héros de la lutte contre la haine raciale et le fascisme.



La Réunion a participé activement à la lutte internationale contre le régime barbare de l’apartheid dont Desmond Tutu fut l’un des plus fervents opposants aux côtés de Nelson Mandela.



L’Humanité perd un grand défenseur des Droits de la personne humaine, un militant de l’égalité, de la réconciliation et de la paix.



"Notre marche vers la liberté est inarrêtable”. Que cette conviction de Desmond Tutu, exprimée aux heures les plus sombres de l’Histoire de l’Afrique du Sud, éclaire les générations d’aujourd’hui et celles à venir.



Que son courage, sa détermination, son combat inspirent la jeunesse réunionnaise !



Huguette BELLO

Présidente Région Réunion



