Décès de Craig Breen : La mémoire du pilote honorée au cours des rallyes de La Réunion

Le communiqué de l'ASA Réunion :



Compte tenu de l’émotion suscitée par le décès du pilote Hyundaï engagé entre autres compétitions dans le cadre du Championnat du Monde des Rallyes, les membres de l’ASA Réunion ont choisi d’honorer sa mémoire, son engagement et sa passion partagée en prenant la décision suivante.



Au cours de l’ensemble des épreuves organisées par l’ASA Réunion en 2023(Rallye du Sud Sauvage #RSS23 du 20 au 21 Mai, le Tour Auto Rallye de la Réunion#TA23 du 28 au 30 Juillet et le Rallye de Saint Joseph #RSJ23 les 28 et 29 Octobre) le numéro #42, numéro de course en WRC du défunt Craig Breen, ne sera pas attribué.



Par cette manière, l’occasion sera donnée à tous les amateurs de course automobile pratiquants et spectateurs d’honorer la mémoire de Craig.



Le pilote Craig Breen est décédé lors d’une séance d’essais en vue du Rallye de Croatie le 13 Avril 2023. Né le 2 Février 1990, le pilote irlandais a démarré sa carrière de pilote en 2007 et aura disputé un total de 53 épreuves au volant de voitures du plus haut niveau. Champion du Monde des Rallyes Académie (WRC Academy) en2011 (Ford Fiesta R2), Champion du Monde des S2000 en 2012 (Ford Fiesta S2000) puis asphalt Master en Championnat d’Europe des Rallyes et vice-champion d’Europe des Rallyes en 2015 (Peugeot 208T16), Craig Breen disputait en parallèle nombre d’épreuves de moindre envergure au volant de voitures très variées. Le décès de Craig a particulièrement ému la planète sports mécaniques et tous retiendront ses paroles: « N’oubliez pas d’en profiter. Il faut s’amuser. La vie est très courte.