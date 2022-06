Décès de Charles Ollivier Manes : Cyrille Melchior salue la mémoire d'un fonctionnaire rigoureux et dévoué

C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de Charles Ollivier Manes, haut fonctionnaire territorial qui a notamment exercé les fonctions de Directeur général des services au sein du Conseil Départemental.



Charles Ollivier Manes a rejoint la collectivité départementale en 1973, en charge du secrétariat de la commission départementale et de la gestion des régies d’avances et de recettes au sein de la Direction des affaires financières. Il aura ensuite assuré plusieurs postes à responsabilité, que ce soit au Département ou dans d’autres collectivités.



Ainsi, au Conseil départemental, qu'on appelait à l'époque Conseil général, il aura assuré les fonctions de directeur des finances, de directeur général adjoint en charge de plusieurs directions et de directeur général des services, de 2009 à 2011.



Outre un parcours et une ascension exemplaires au sein de la fonction publique territoriale, je voudrais saluer la mémoire d’un fonctionnaire rigoureux et dévoué. Charles Ollivier Manes était très apprécié pour ses qualités professionnelles et humaines, tant par les élus, que par l’administration et les partenaires extérieurs.



A sa famille et à sa proches, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères.



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion