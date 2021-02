Communiqué Décès de Céline Calety, élue depuis 2014 à la mairie de Trois Bassins

Communiqué de M. Cyril Melchior, Président du département de la Réunion. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 16 Février 2021 à 14:27 | Lu 270 fois

"Je suis triste d’apprendre La disparition de Céline Calety, élue depuis 2014 à la mairie de Trois Bassins. Attachée à sa commune et à ses administrés, cette ancienne infirmière prenait très à cœur ses fonctions d’élue.



Au nom des élus du Conseil départemental et en mon nom personnel, j’adresse à sa famille ainsi qu’aux membres du conseil municipal, nos sincères condoléances."



