Décès de Billy: Pourquoi les baleines s'échouent-elles ?

L'histoire n'aura pas connu de fin heureuse. La baleine juvénile retrouvée en difficulté lundi matin sous le viaduc de la NRL a rendu son dernier souffle mardi matin, après de longues tentatives de sauvetage menées par Globice. C'est sur les tétrapodes de la route du Littoral que le cétacé surnommé Billy est venu s'échouer une dernière fois.L'autopsie réalisée ce mercredi matin devrait permettre d'éclaircir les circonstances du décès. "On n'a pour l'instant rien qui nous oriente vers une hypothèse plutôt qu'une autre", nous indiquait la vétérinaire de Globice, peu après le décès du géant des mers. "Sans symptôme, c'est difficile à dire, elle n'était pas amaigrie".De manière générale, "les baleines peuvent s’échouer lorsqu'elle sont perdues, malades ou blessées", indique le Fond international pour la protection des animaux (IFAW). Les animaux sevrés ont parfois des difficultés à survivre seuls et peuvent finir par s’échouer à cause de leur manque d’expérience, est-il précisé.Les causes d'un échouage peuvent aussi être à rechercher dans l’activité humaine. Les collisions avec les bateaux, ou encore le harcèlement de la part des curieux peuvent en être à l'origine. De même pour les perturbations acoustiques sous-marines, qui peuvent désorienter cet animal qui évolue grâce aux ondes sonores."Au cours des dix dernières années, près de 7 % des mammifères échoués que nous avons secourus dans la région avaient été affectés d’une manière ou d’une autre par l’activité humaine", précise l'IFAW. L'occasion de se questionner une nouvelle fois sur notre responsabilité, à tous.