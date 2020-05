A la Une . Décès de Bernard Siriex: L’hommage de La Réunion L’ancien président de la Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux Public s’est éteint la nuit dernière à l'âge de 64 ans. Les hommages sur l’île se succèdent. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 8 Mai 2020 à 14:49 | Lu 509 fois

FRBTP



La FRBTP a appris avec une grande émotion et une profonde tristesse que son ancien Président Bernard Siriex est décédé des suites d'une longue maladie dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 64 ans.



Bernard Siriex a été président de la FRBTP de juillet 2012 jusqu'en juin 2019, date à laquelle il n'avait pas souhaité se représenter.



Homme de convictions et de combats, Bernard Siriex a été une grande figure du BTP local, apprécié de tous pour ses valeurs humaines, sa convivialité et son sens de l'amitié, tant à l'écoute des chefs d'entreprise, des acteurs économiques que des partenaires sociaux.



Le parcours, l'engagement et le courage de Bernard Siriex inspirent le respect et la reconnaissance. « Quand le BTP va, tout va ! », était le leitmotiv qui guidait son infatigable combat.



Il n'aura cessé ces dernières années, à la tête de la Fédération, d'alerter les autorités, partenaires institutionnels et économiques, et plus largement l'opinion publique, sur la situation catastrophique du secteur BTP à La Réunion. Portant également son message jusqu'au national, auprès des instances représentatives du BTP, des ministères et de la FEDOM.



Parmi ses actions, nous retiendrons qu'il s'insurgeait en 2015 de l'absence de nombreux acteurs locaux, conviés dans un amphithéâtre du chef-lieu à écouter et entendre le cri d'alarme d'une filière construction réunie.



Deux années plus tard, il a été le moteur de la grande mobilisation de milliers de professionnels - patrons, salariés et partenaires sociaux à Saint-Denis - en septembre 2017, pour la relance d'une activité qui fait toujours défaut à ce jour.



Bernard Siriex a également oeuvré en faveur du rétablissement de l'APL accession, en allant remettre personnellement une motion à Paris au gouvernement. A la fin de son mandat, il demandait à l'État un vrai « plan Marshall logement emploi » pour le département.



Bernard Siriex est né à Arches en Auvergne, en 1956. Il est arrivé à La Réunion en 1985. Directeur général de Holcim Réunion pendant 6 ans et président du groupe Ouest Concassage, il a fait une partie de sa carrière au sein du groupe Vinci.



Les premières pensées d’Anthony Lebon, Président de la FRBTP, du Conseil d’administration, des membres de la Fédération et de l'ensemble de ses adhérents vont à son épouse, à ses enfants et à ses proches.



Le MEDEF Réunion et son Conseil d’Administration saluent la mémoire d’un grand chef d’entreprise impliqué pour son territoire





Suite à l’annonce de la bien triste nouvelle du décès cette nuit de Bernard SIRIEX, le Président du MEDEF Réunion, ainsi que l’ensemble de son Conseil d’Administration, ses présidents de commissions et de syndicats, présentent leurs sincères condoléances à ses proches et leur témoignent tout leur soutien dans cette douloureuse épreuve.





Ils saluent et rendent hommage à ce personnage hors du commun, à la fois grand chef d’entreprise et soucieux de ses collaborateurs et de ses partenaires.





Bernard était une locomotive, un roc, qui se battait sans relâche pour développer non seulement le secteur du BTP mais plus largement son territoire.





Administrateur et Vice-président du MEDEF Réunion pendant de nombreuses années, ce capitaine, fort de sa bonne humeur, son empathie, son engagement et son courage, nous manquera définitivement.





Holcim Réunion



Bernard Siriex est né à Arches (Cantal), en 1956. Il est arrivé à La Réunion en 1985. Entré chez Holcim Réunion en 1988 en qualité de Responsable d'exploitation béton, il a gravi les échelons chez Holcim Réunion au fil des années pour arriver au poste de Directeur Général en 2008, poste qu'il a tenu jusqu'en 2016, au moment de sa retraite.



Il a participé avec Holcim à la construction de nombreux ouvrages de La Réunion et notamment parmi les grands chantiers, la piste longue de l'aéroport Roland Garros, l'hôtel de police de St Denis, la pyramide inversée, la route des Tamarins. Il a également oeuvré au début du chantier de la NRL.



Chez Holcim Réunion, sa passion et son engagement ont laissé un souvenir très fort auprès de nombre de ses collaborateurs.



Très impliqué dans la vie économique locale dans le secteur du BTP, il a été président du syndicat des carriers puis a pris la présidence de la FRBTP en 2012, poste qu'il a tenu jusqu'en 2019.



Les pensées des collaborateurs d'Holcim Réunion vont à son épouse Christelle et à leurs enfants.







Olivier Hoarau, Maire du Port



Nous apprenons aujourd’hui la disparition de Bernard Siriex, ancien Président de la FRBTP pour laquelle il s’était longuement investi.



C’était un Homme de convictions aux valeurs humaines appréciées et reconnues de tous. Nos échanges sur la filière du BTP étaient toujours sincères et empreints de bon sens. Nous partagions la nécessité d’un choc d’engagement public dans la filière rénovation / construction pour favoriser l’emploi local et la reprise économique à l’échelle de l’île.

Il était un grand défenseur pour ses pairs. Je salue son sens de l’engagement et ses qualités d’Homme.



Je présente à son épouse, ses enfants, ses proches ainsi qu’à la FRBTP et l’ensemble du monde du BTP, mes sincères condoléances.









Réaction de la CAPEB





C’est avec tristesse et une certaine émotion que j’apprends le décès de Bernard SIRIEX, ancien président de la FRBTP.



Durant toute la durée de son mandat, nos deux organisations ont eu, à plusieurs reprises, l’occasion de travailler ensemble sur des sujets portant sur la défense des entreprises du bâtiment et des travaux publics. La dernière en date, et celle qui me marquera le plus, est la manifestation de septembre 2017 où nous avions réussi l’exploit de réunir dans la rue plus de 3000 patrons et salariés du BTP pour appeler les pouvoirs publics à sauver notre filière.

Au nom de la CAPEB, de mon Conseil d’Administration et en mon nom personnel, je présente aux élus de la FRBTP et à la famille de Bernard SIRIEX, toutes mes sincères condoléances.





Didier Robert, Président de région



Avec tristesse, j'apprends la disparition d'un homme viscéralement attaché au développement de La Réunion. Aux commandes de la FRBTP pendant plusieurs années, Bernard Siriex a mis un point d'honneur à défendre avec acharnement, les intérêts de tous les acteurs du Bâtiment et travaux publics : du jeune intérimaire de chantier, au chef d'entreprise en difficulté...



Travailleur émérite, homme généreux et doté d'une grande capacité d'écoute, j'ai particulièrement eu plaisir à travailler à ses côtés lors du démarrage du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Pendant plusieurs années, il a d'ailleurs été un interlocuteur de choix dans la réalisation de la commande publique à La Réunion, notamment en tant que Président de la CERBTP, la cellule régionale du BTP.



Artisan inlassable du soutien au monde économique, en 2017 il a été la cheville ouvrière du mouvement réunissant dirigeants et salariés afin de dénoncer la crise du secteur et sauver le Bâtiment en crise, du fait de la baisse drastique des crédits dans le logement social, et la fin de la défiscalisation.



Après son départ en retraite l'année dernière, il était encore administrateur de la Fédération Réunionnaise du BTP, signe d'un engagement jusqu'au bout, devant lequel je m'incline personnellement , mais également au nom des services de la Région qui ont travaillé avec lui.



Que ce soit chez Vinci, Holcim, la SBTPC, ou la FRBTP, cet Auvergnat de naissance laisse une empreinte profonde dans le milieu du BTP. Il aura été le garant du savoir-faire, de l'ingéniosité et du sérieux de toute une filière.



Ce sont toutes ces raisons qui me poussent ici à rendre un hommage appuyé à Bernard Siriex.

J'adresse mes condoléances à son épouse, ses enfants et ses proches ainsi qu'à toutes les équipes de la FRBTP.









