Actu Ile de La Réunion Décès de Bernard Debast, l'un des pionniers de la natation à La Réunion

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 19 Octobre 2021 à 17:04

Nous allons parler d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaitre. Bernard Debast est le premier nageur réunionnais à avoir nagé en moins d'une minute le 100m en nage libre. Un temps qui peut paraître ridicule alors que nos meilleurs compétiteurs nagent régulièrement en 51", mais qui était une véritable performance dans le milieu des années 70.



A l'époque, il se tirait la bourre avec un autre grand nageur, Sylvain Wojak, aujourd'hui retiré en métropole, dont la spécialité était davantage le papillon.



C'était aussi l'époque où il battait régulièrement des records de La Réunion en relais, associé à Sylvain Wojak, Ibrahim Dindar et moi-même.



Bernard Debast nous a quitté hier à la suite d'une intervention bénigne à l'hôpital de Saint-Pierre.



Nous présentons toutes nos condoléances à ses proches, ainsi qu'à son frère Pierre qui nageait également à cette période avec nous.



La présence de la famille Debast en compétition a par la suite été assurée grâce à Benoit, qui a été champion de France en 2013 et qui a ouvert l'an dernier un club de natation à Saint-Leu.





