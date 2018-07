Décès d'un vieil homme handicapé, percuté sur la 4 voies de Ste-Marie

Un homme âgé et handicapé, qui se déplaçait à l'aide de béquilles, a été percuté hier soir vers 22h par une voiture sur la 4 voies de Sainte-Marie, à hauteur de la station d'épuration, dans le sens St-Denis/Ste-Suzanne.



Plusieurs autres véhicules lui sont passés sur le corps, dont certains ne se sont pas arrêtés.



Il était décédé à l'arrivée des secours.



Selon plusieurs témoignages recueillis sur la page Facebook Radar 974, l'homme aurait dans un premier temps appelé un taxi. Selon quelqu'un qui se trouvait à bord du taxi au moment de l'appel, et qui a entendu la conversation, le taximan lui aurait réclamé 15€ alors que le vieil homme ne disposait que de 10€.



En désespoir de cause, le vieil homme s'est semble-t-il résolu à faire du stop. Une décision suicidaire sur une 4 voies, surtout la nuit.



Le chauffeur de la voiture qui l'a percuté a été choqué par le drame.



Le temps que les secours arrivent, d'autres véhicules n'ont semble-t-il malheureusement pas pu éviter le corps qui était difficilement visible surtout si, comme c'est souvent le cas à cet endroit et la nuit, les voitures arrivaient à grande vitesse.



D'après les témoignages, plusieurs conducteurs ne se seraient pas arrêtés après avoir roulé sur le corps de la victime déjà décédée.