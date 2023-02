A la Une . Décès d'un scootériste à Sainte-Rose : Pas de relaxe pour le conducteur

L'affaire avait été classée sans suite avant la réouverture du dossier grâce à l'intervention d'un homme politique de l'Est proche de la victime, Kevin A., 25 ans. Le conducteur poursuivi pour homicide involontaire a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 10 Février 2023 à 08:40





Au volant de sa BMW série 2, le second revenait de l'Ouest du département où il avait partagé un repas au restaurant avec sa compagne de l'époque. Sur cette portion de route de la RN2 à Sainte-Rose où les deux véhicules s'étaient percutés, la chaussée était mouillée et l'éclairage public ne fonctionnait plus.



Dans cette sortie de courbe limitée à 50km/h, chacun a vraisemblablement empiété sur la voie de l'autre. Le choc avait été violent et le scootériste, Kevin A., 25 ans, polytraumatisé, n'avait pas survécu à ses blessures. L'enquête pour homicide involontaire avait été classée sans suite Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2018, la route de Kevin A. et celle de Reichad L. se sont croisées pour le pire. Le premier roulait après avoir consommé du zamal et de l'alcool sur un scooter débridé prêté par un ami qui n'était pas assuré.Au volant de sa BMW série 2, le second revenait de l'Ouest du département où il avait partagé un repas au restaurant avec sa compagne de l'époque. Sur cette portion de route de la RN2 à Sainte-Rose où les deux véhicules s'étaient percutés, la chaussée était mouillée et l'éclairage public ne fonctionnait plus.Dans cette sortie de courbe limitée à 50km/h, chacun a vraisemblablement empiété sur la voie de l'autre. Le choc avait été violent et le scootériste, Kevin A., 25 ans, polytraumatisé, n'avait pas survécu à ses blessures. L'enquête pour homicide involontaire avait été classée sans suite mais le dossier avait été rouvert suite aux démarches de la famille.

A la barre du tribunal correctionnel, Reichad L. avait indiqué que le choc avait été inévitable. La représentante de la société avait proposé au tribunal de prononcer la peine de 8 mois de prison avec sursis pour une faute démesurément faible mais répréhensible du côté pénal. La défense avait plaidé la relaxe au motif que le lien de causalité entre la conduite du prévenu et le décès du malheureux vingtenaire n'avait pas été établi par les experts.



Ce vendredi matin, les magistrats correctionnels l'ont condamné à 8 mois de prison avec sursis