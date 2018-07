Décès d'un marin atteint de fièvre à bord d'un palangrier au large de la Réunion

Un marin de nationalité malgache est décédé cet après-midi à bord du palangrier réunionnais "Le Grand Morne" après avoir déclenché une forte fièvre et alors que le bateau essayait de regagner la Réunion au plus vite.



Le Grand Morne est un palangrier pélagique de 16 mètres avec 5 à 6 marins à bord, qui effectue des marées d’une douzaine de jours pour pêcher le thon, et l’espadon.



Dans un communiqué, l'armement Enez explique que "le capitaine du navire a prévenu hier soir, lundi 23 juillet, l’armement de pêche que l’un de ses marins présentait une très forte fièvre.



Une consultation médicale par téléphone a été conduite par le Centre de consultation médicale maritime de Toulouse, qui a préconisé une évacuation médicalisée du marin malade au plus vite.



Ce jour, mardi 24 juillet à 05h00, le CROSS a informé l’armement Enez de la perte de connaissance du marin de nationalité malgache alors que Le Grand Morne était en route en direction de La Réunion, avec des conditions de vent et de mer difficiles, pour rejoindre une zone accessible par hélicoptère. Malheureusement l’état du marin a empiré et le décès a été constaté en début d’après-midi".



"L’armement ENEZ et tout le groupe REUNIMER présente ses sincères condoléances à la famille endeuillée et à la communauté malgache de La Réunion", déclare Philippe Guérin, gérant de l’armement ENEZ. "Nous remercions les autorités maritimes (Cross) et médicales (Centre de Consultation Médicale de Toulouse) de leur rapidité d’intervention".



Le navire est attendu dans la soirée de demain, mercredi 25 juillet. Il sera accueilli par les marins en escale et l’armement, assistés de la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU.





Le communiqué présente également le groupe REUNIMER : "En 20 ans, le groupe REUNIMER (ENEZ PECHE, REUNIPECHE, LE MARTIN PECHEUR, REUNION PELAGIQUE, LE PECHEUR CREOLE et REUNIMER LOGISTIQUE) s’est structuré autour d’activités s’étendant de la capture jusqu’à la vente de produits de la mer. Il se positionne ainsi comme le seul groupe local à La Réunion présent sur l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur.



Avec 177 collaborateurs (dont 147 Réunionnais), il compte aujourd’hui parmi les 100 premières entreprises et employeurs de l’île de La Réunion. Spécialisé dans les poissons pélagiques, ses 13 bateaux réalisent une pêche sélective de thon, d’espadon, de marlin et de dorade au large de côtes réunionnaises. REUNIMER transforme les produits issus de sa pêche, exporte ou importe des produits de la mer du monde entier et réalise chaque jour sur le marché local plus de 150 livraisons de poisson de qualité frais ou congelé, ainsi que des produits traiteur de la mer".