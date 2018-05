Décès d’un marin à bord de la frégate de surveillance Ventôse

Vendredi dernier, tandis que la frégate de surveillance Ventôse vient d’appareil ler de Saint Domingue, en République Dominicaine, vers sa zone d’opérations, le maître Romuald Le Roux bascule par-dessus bord alors qu’il travaillait en extérieur sur une installation de la frégate.



Dans sa chute, il heurte une partie du bâtiment et tombe à l’eau. L’alarme "Homme à la mer" est immédiatement déclenchée et, quelques minutes plus tard, des marins du bord repêchent le maître Le Roux à bord d’une embarcation semi-rigide.



Ramené à bord de la frégate, il est alors pris en charge par l’équipe médicale. Après une heure de réanimation, le médecin du bord constate son décès.