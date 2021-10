Communiqué Décès d'un jeune ripeur à Salazie : Patrick Selly, président de la CIREST, réagit

Patrice Selly, président de la CIREST, s'exprime suite au décès d’un ripeur ce jeudi matin à Salazie. Par N.P - Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 à 12:52

Le communiqué :



« C’est avec douleur que j’ai appris le décès d’un jeune ripeur du groupe Nicollin, décès survenu ce jour à Salazie dans le cadre d’une collecte de déchets. Au nom de la CIREST, j’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches de la victime. Nous attendons d’en savoir plus sur les circonstances de ce drame. »



« C’est avec douleur que j’ai appris le décès d’un jeune ripeur du groupe Nicollin, décès survenu ce jour à Salazie dans le cadre d’une collecte de déchets. Au nom de la CIREST, j’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches de la victime. Nous attendons d’en savoir plus sur les circonstances de ce drame. »